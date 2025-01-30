Экс-капитан «Ливерпуля» близок к переходу в «Монако»

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне игрок амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон близок к переходу в «Монако», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, 34-летний полузащитник подпишет с монегасками контракт до 2026 года. За «Аякс» английский хавбек выступает с января 2024-го. Ранее он играл за саудовский «Аль-Иттифак», куда перебрался из «Ливерпуля».

В составе мерсисайдского клуба Джордан Хендерсон выигрывал Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. За «красных» полузащитник выступал с 2011 по 2023 год.