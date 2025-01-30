«РБ Лейпциг» объявил о покупке Хави Симонса у «ПСЖ»

«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Хави Симонса из «ПСЖ».

Контракт нидерландского футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2027 года. Симонс был арендован немецким клубом летом 2023 года. Минувшим летом его аренда была продлена.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «РБ Лейпциг» приобрёл Симонса за € 50 млн плюс бонусные выплаты, из-за которых сумма трансфера может быть увеличена до € 80 млн.

В нынешнем сезоне Симонс провёл 17 матчей за «быков» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.