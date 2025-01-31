«Барселона» продлила контракт с футболистом Гави

«Барселона» продлила соглашение с полузащитником Гави, сообщает пресс‑служба каталонского клуба.

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Новый контракт 20‑летнего испанского футболиста рассчитан до 2030 года.

Гави — воспитанник «сине‑гранатовых», он выступает за основную команду с 2021 года. За клуб хавбек провел 131 матч, забил девять мячей и сделал 17 голевых передач.

В составе «Барселоны» Гави стал чемпионом Испании и двукратным обладателем Суперкубка страны.

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