«Аль-Хилаль» рассматривает Родриго как замену Неймару

«Аль-Хилаль» хочет приобрести Родриго.

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Как сообщает As со ссылкой на Globoesporte, вингер «Реала» – главный кандидат саудовского клуба на замену Неймару, расторгнувшему контракт и перешедшему в «Сантос».

Помимо щедрого финансового предложения, стратегия «Аль-Хилаля» заключается в том, чтобы убедить Родриго ролью лидера, которая пока ему недоступна в «Реале».

Клуб хочет сделать Родриго своей главной звездой на поле, а также использовать его в качестве посла ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.

Контракт бразильца с «Реалом» действует до июня 2028 года, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

Ранее «Аль-Хилаль» предпринимал попытки подписать партнера Родриго по «Реалу» Винисиуса.