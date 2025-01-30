Главный тренер «Спартака» Станкович рассказал о задачах команды на Зимний кубок РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, ставит ли он задачу выиграть Winline Зимний кубок РПЛ. В эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ) в рамках турнира проходит матч между «Спартаком» и «Краснодаром».

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« П о б е ж д а т ь в с е г д а в а ж н о , э т о д а ж е н е о б с у ж д а е т с я . Н о т а к ж е в а ж н о п о н и м а т ь , в к а к о й ч а с т и п о д г о т о в к и м ы н а х о д и м с я . Э т о т о ж е н у ж н о у ч и т ы в а т ь . Н а м б у д е т п р о т и в о с т о я т ь п р е к р а с н ы й с о п е р н и к , э т о о ч е н ь с и л ь н а я к о м а н д а . М ы т о ж е д о л ж н ы с о о т в е т с т в о в а т ь » , — с к а з а л С т а н к о в и ч в э ф и р е « М а т ч Т В » .

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.