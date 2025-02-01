Неймар получил 10-й номер в «Сантосе», под которым играл Пеле

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар заявил, что будет выступать в бразильском клубе под номером 10. Напомним, под этим номером в своё время в «Сантосе» играл легендарный Пеле.

© РИА Новости

« К о р о л ь П е л е , т в о и ж е л а н и я — м о и п р и к а з ы . Т р о н и к о р о н а в с е г д а б у д у т т в о и м и . П о т о м у ч т о т ы в е ч е н . Н о н о м е р 1 0 … Э т о б у д е т ч е с т ь ю н о с и т ь с в я щ е н н у ю ф у т б о л к у , к о т о р а я т а к м н о г о з н а ч и т д л я « С а н т о с а » и м и р а . Я о б е щ а ю с д е л а т ь в c ё в о з м о ж н о е , ч т о б ы п р о д о л ж и т ь ч т и т ь т в о ю л е г е н д у , к о р о л ь П е л е » , ​ ​ — с к а з а л Н е й м а р в в и д е о , о п у б л и к о в а н н о м п р е с с - с л у ж б о й б р а з и л ь с к о г о к л у б а .

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.