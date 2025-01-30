«Он же не волшебник»: в России объяснили увольнение Черчесова

Российский тренер Ринат Билялетдинов плохими результатами объяснил увольнение российского специалиста Станислава Черчесова с поста наставника сборной Казахстана. Его слова приводит Vprognoze.ru.

« Х о т я з а к а ж д ы м р е з у л ь т а т о м н а д о в с е - т а к и п р о с л е д и т ь , к а к э т о т р е з у л ь т а т с л о ж и л с я . Б ы в а е т б е с п р и ч и н н ы й в з л е т , в е з е т , а в о т б е с п р и ч и н н о е п а д е н и е с л у ч а е т с я р е ж е . М о ж е т б ы т ь , п р о с т о б ы л т а к о й п е р и о д , ч т о м о ж н о б ы л о с о б р а т ь и г р о к о в , к о т о р ы е в ы ш е э т о г о р е з у л ь т а т а д о б и т ь с я н е м о г л и . О н ж е н е в о л ш е б н и к с в о л ш е б н о й п а л о ч к о й » , — з а я в и л о н .

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До матча с норвежцами Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.