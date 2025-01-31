Защитник Абена: я пришел в «Спартак» не просто, чтобы отбывать номер

Защитник московского «Спартака» Миэнти Абена заявил, что хотел бы помочь красно-белым добиться успеха. Также футболист отметил, что его процесс адаптации в московском клубе ещё не завершён. К «Спартаку» суринамский защитник присоединился летом прошлого года.

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Действующий контракт Миэнти с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость суринамца в 800 тысяч. В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 10 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.