Аршавин отреагировал на победу «Спартака» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе «Спартака» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

Аршавин отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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«Мне понравилось как зрителю, что были интересные комбинации, много голов, команды давали играть друг другу. Не было грубости. В целом оба клуба довольны этим спаррингом. Между командами я не заметил разницы, они плюсминус находятся в одной категории сейчас. Задача сборов доказать, что в официальных матчах должен играть ты. Любая игра шанс для игроков», сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
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