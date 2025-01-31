ФИФА и adidas представили официальный мяч клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола и компания adidas представили официальный мяч клубного чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2025 года в Соединённых Штатах Америки.

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Предстоящий клубный чемпионат мира по футболу станет 21-м розыгрышем турнира в истории, а также первым по новому формату, в котором примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Финал пройдёт 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси.

© Соцсети

Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Манчестер Сити». В 2023 году «горожане» обыграли в финале бразильский «Флуминенсе».