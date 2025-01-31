Мор назвал лучших игроков «Спартака» и «Краснодара» в матче Зимнего кубка РПЛ
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» рассказал, какие игроки «красно‑белых» и «Краснодара» ему понравились в матче открытия Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Спартак» в четверг обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. В составе «красно‑белых» голами отметились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин. У краснодарцев отличились Жоау Батчи и Никита Кривцов.
— Могу выделить Маркиньоса. Очень хорошо двигался и играл с большим желанием. Также отмечу Угальде. У «Краснодара» выделил бы Кривцова. Везде успевал и еще гол забил. Очень рад за Зорина, который голевую передачу сделал и гол забил. Его можно отметить по второй половине, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
Зимний кубок РПЛ проходит с 30 января по 11 февраля в Абу‑Даби (ОАЭ). В турнире принимают участие чемпион России петербургский «Зенит», действующий победитель турнира «Спартак», «Краснодар», «Ростов», столичные «Динамо» и ЦСКА.
Прямую трансляцию матчей Зимнего кубка РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В пятницу состоится встреча ЦСКА — «Ростов». Старт эфира в 19:00 мск.