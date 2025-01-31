Мор назвал лучших игроков «Спартака» и «Краснодара» в матче Зимнего кубка РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» рассказал, какие игроки «красно‑белых» и «Краснодара» ему понравились в матче открытия Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Спартак» в четверг обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. В составе «красно‑белых» голами отметились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин. У краснодарцев отличились Жоау Батчи и Никита Кривцов.

— М о г у в ы д е л и т ь М а р к и н ь о с а . О ч е н ь х о р о ш о д в и г а л с я и и г р а л с б о л ь ш и м ж е л а н и е м . Т а к ж е о т м е ч у У г а л ь д е . У « К р а с н о д а р а » в ы д е л и л б ы К р и в ц о в а . В е з д е у с п е в а л и е щ е г о л з а б и л . О ч е н ь р а д з а З о р и н а , к о т о р ы й г о л е в у ю п е р е д а ч у с д е л а л и г о л з а б и л . Е г о м о ж н о о т м е т и т ь п о в т о р о й п о л о в и н е , — с к а з а л М о р в э ф и р е « М а т ч Т В » .

Зимний кубок РПЛ проходит с 30 января по 11 февраля в Абу‑Даби (ОАЭ). В турнире принимают участие чемпион России петербургский «Зенит», действующий победитель турнира «Спартак», «Краснодар», «Ростов», столичные «Динамо» и ЦСКА.

Прямую трансляцию матчей Зимнего кубка РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В пятницу состоится встреча ЦСКА — «Ростов». Старт эфира в 19:00 мск.