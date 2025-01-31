Экс-тренер «Милана» возглавил «Лион»

Бывший главный тренер «Милана» Паулу Фонсека возглавил «Лион», сообщает пресс-служба французского клуба на своём официальном сайте. Контракт с португальцем рассчитан до лета 2027 года.

« П е р е д П а у л у Ф о н с е к о й и е г о к о м а н д о й б у д е т с т о я т ь з а д а ч а н а ч а т ь н о в ы й ц и к л и в ы в е с т и к л у б н а в ы с ш и й у р о в е н ь в о в т о р о й п о л о в и н е с е з о н а , а т а к ж е д о с т и ч ь г л а в н о й ц е л и — у ч а с т и я в Л и г е ч е м п и о н о в в с л е д у ю щ е м с е з о н е » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и к л у б а .

Фонсека возглавлял «Милан» с июня по декабрь 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».