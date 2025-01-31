Роналду: я плакал от ярости с детства

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, как относится к поражениям. По словам португальца, проигрывать он не любил ещё в детстве, а соседи называли его плаксой.

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« Я в с е г д а о с т р о р е а г и р о в а л ( н а п о р а ж е н и я . — П р и м . « Ч е м п и о н а т а » ) , с с а м о г о д е т с т в а . Я н е н а в и д е л п р о и г р ы в а т ь и п л а к а л . М о и с о с е д и д р а з н и л и м е н я п л а к с о й . Н е п р и я т н о п р о и г р ы в а т ь н а п о л е , к о г д а я д е л а л т о ж е , ч т о д е л а ю о б ы ч н о . Я н е и д е а л е н . К о г д а я п р о и г р ы в а л , я п л а к а л о т я р о с т и . Т а к и м я б ы л . Н о м а л о - п о м а л у я п р и в ы к и с т а л л у ч ш е » , – п р и в о д и т с л о в а Роналду испанское онлайн-издание Marca.

Действующий контракт Криштиану Роналду с саудовским «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.