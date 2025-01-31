«Зенит» заплатит €22 млн за Саласара «Браге»

Санкт-петербургский «Зенит» согласовал условия личного соглашения с полузащитником «Браги» Родриго Саласаром. Сине-бело-голубые также близки к достижению договорённости с португальским клубом о переходе игрока за € 22 млн. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Патрик Бергер в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.