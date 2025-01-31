Андрей Шевченко раскритиковал нападающего «Милана»

Бывший нападающий «Милана» и обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко раскритиковал португальского форварда «россонери» Рафаэля Леау.

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« У « М и л а н а » н е т п р е е м с т в е н н о с т и . Л е а у н е я в л я е т с я л и д е р о м . Е с л и о н х о ч е т с т а т ь в а ж н ы м и г р о к о м и в п и с а т ь с е б я в и с т о р и ю « М и л а н а » , о н д о л ж е н д а т ь г о р а з д о б о л ь ш е . П р о г у л к и в и г р е н е п р и е м л е м ы , е с л и в ы и г р а е т е в « М и л а н е » , д а в л е н и е с у щ е с т в у е т к а ж д ы й р а з , к о г д а в ы в ы х о д и т е н а п о л е , и в ы д о л ж н ы х о т е т ь т о л ь к о т о г о , ч т о у в а с е с т ь п е р е д г л а з а м и » , — п р и в о д и т с л о в а Шевченко журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.