На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс‑служба организации.
Решение было принято в пятницу, 31 января, на заседании палаты РФС по разрешению споров. Ранее «Оренбург» подал заявление в палату о просьбе взыскать с «Химок» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры.
— Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК «Химки» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры). Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего определения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Оренбург», установленных решением палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года, — говорится в решении.
После 18 туров в РПЛ «Химки» с 16 очками располагаются на 13‑й позиции турнирной таблицы.
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