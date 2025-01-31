На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс‑служба организации.

© ФК «Химки»

Решение было принято в пятницу, 31 января, на заседании палаты РФС по разрешению споров. Ранее «Оренбург» подал заявление в палату о просьбе взыскать с «Химок» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры.

— У д о в л е т в о р и т ь з а я в л е н и е Ф К « О р е н б у р г » о п р и м е н е н и и з а п р е т а н а р е г и с т р а ц и ю н о в ы х ф у т б о л и с т о в в к а ч е с т в е о б е с п е ч и т е л ь н о й м е р ы в о т н о ш е н и и Ф К « Х и м к и » в ц е л я х о б е с п е ч е н и я и с п о л н е н и я р е ш е н и я п а л а т ы Р Ф С п о р а з р е ш е н и ю с п о р о в о т 1 н о я б р я 2 0 2 4 г о д а ( п о з а я в л е н и ю Ф К « О р е н б у р г » в о т н о ш е н и и Ф К « Х и м к и » о в з ы с к а н и и з а д о л ж е н н о с т и п о т р а н с ф е р н о м у к о н т р а к т у о п е р е х о д е ф у т б о л и с т а Л у к а с а В е р ы ) . П р и м е н и т ь к Ф К « Х и м к и » з а п р е т н а р е г и с т р а ц и ю н о в ы х ф у т б о л и с т о в в к а ч е с т в е о б е с п е ч и т е л ь н о й м е р ы . Д а н н ы й з а п р е т н а ч и н а е т д е й с т в о в а т ь с м о м е н т а в ы н е с е н и я р е з о л ю т и в н о й ч а с т и н а с т о я щ е г о о п р е д е л е н и я и м о ж е т б ы т ь с н я т п а л а т о й Р Ф С п о р а з р е ш е н и ю с п о р о в п о з а я в л е н и ю Ф К « Х и м к и » в с л у ч а е и с п о л н е н и я о б я з а т е л ь с т в п е р е д Ф К « О р е н б у р г » , у с т а н о в л е н н ы х р е ш е н и е м п а л а т ы Р Ф С п о р а з р е ш е н и ю с п о р о в о т 1 н о я б р я 2 0 2 4 г о д а , — г о в о р и т с я в р е ш е н и и .

После 18 туров в РПЛ «Химки» с 16 очками располагаются на 13‑й позиции турнирной таблицы.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.