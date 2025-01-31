На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс‑служба организации.

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов
© ФК «Химки»

Решение было принято в пятницу, 31 января, на заседании палаты РФС по разрешению споров. Ранее «Оренбург» подал заявление в палату о просьбе взыскать с «Химок» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры.

Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК «Химки» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Веры). Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего определения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Оренбург», установленных решением палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года, говорится в решении.

После 18 туров в РПЛ «Химки» с 16 очками располагаются на 13‑й позиции турнирной таблицы.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Лукас Вера
РФС