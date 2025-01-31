Экс-защитник «Спартака» рассказал, как Уткин играл в футбол

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА, чемпион СССР и России Дмитрий Градиленко рассказал, как в своё время играл в футбол Василий Уткин, который был знаменитым телевизионным комментатором. Напомним, Василий ушёл из жизни в марте 2024 года.

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