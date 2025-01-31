Экс-игрок «Сочи»: Станкович может сделать «Спартак» чемпионом

Сербский защитник казахстанского «Тобола» Иван Миладинович, выступавший в прошлом сезоне в составе «Сочи», ответил на вопрос, может ли нынешний главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович сделать клуб чемпионом.

© Чемпионат.com

« Я с ч и т а ю , ч т о м о ж е т . Н о э т о н е т а к п р о с т о , в Р о с с и и о ч е н ь м н о г о д о с т о й н ы х к о м а н д . В с ё б у д е т з а в и с е т ь н е т о л ь к о о т « С п а р т а к а » , х о т я о н и и г р а ю т в и н т е р е с н ы й ф у т б о л , п ы т а ю т с я д е й с т в о в а т ь в а т а к у . В э т о м г о д у ч е м п и о н а т Р о с с и и н е п р е д с к а з у е м ы й , л ю б о й м о ж е т о б ы г р а т ь л ю б о г о . В о з м о ж н о , С т а н к о в и ч с м о ж е т д о б и т ь с я у с п е х а ч е р е з к а к о е - т о в р е м я , н о о п я т ь ж е , в с ё з а в и с и т о т т р а н с ф е р н о й п о л и т и к и , о т и г р о к о в . П о с м о т р и т е н а « М а н ч е с т е р С и т и » , о н и в к л а д ы в а л и к у ч у д е н е г в к о м а н д у , в с е п о л у ч а л о с ь , а с е й ч а с н у ж н о у ж е с м е н и т ь с о с т а в . Д е н ь г и и г р а ю т б о л ь ш у ю р о л ь » , — п р и в о д и т с л о в а М и л а д и н о в и ч а « Р Б С п о р т » .

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.