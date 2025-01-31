Легенда ЦСКА будет выступать в Медиалиге

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич будет выступать за клуб «СКА-Ростов» из Медиалиги.

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Владельцем «СКА-Ростова» является рэпер Василий Вакуленко, который известен под псевдонимом Баста. Вакуленко является болельщиком ЦСКА.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России. Летом 2024 года Тошич провел за ЦСКА 8 минут в товарищеском матче против белградского «Партизана». В той игре сербский футболист отметился забитым мячом.

Тошич начал карьеру в клубе «Пролетер Зренянин». Также он выступал за «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», китайский «Тайчжоу Юаньда», казахстанский «Тобол» и греческую «Ламию». По окончании сезона-2023/24 Тошич покинул греческий клуб, не продлив свой контракт. 27 сентября 2024 года объявил об окончании карьеры игрока.