«Локомотив» объявил о переходе футболистки сборной Сербии

Защитница сборной Сербии Александра Лазаревич стала игроком московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Отмечается, что срок контракта Лазаревич с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2027. Она будет выступать под 23-м игровым номером.

« У р о ж е н к а с е р б с к о г о г о р о д а Н и ш в ы с т у п а л а з а м е с т н ы й « М а ш и н а ц » , ч е р н о г о р с к у ю « Б р е з н и ц у » , а с н а ч а л а 2 0 1 9 г о д а и г р а е т в Р о с с и и . В т е ч е н и е т р ё х с е з о н о в о н а з а щ и щ а л а ц в е т а « Р я з а н и - В Д В » ( 6 4 м а т ч а , в о с е м ь г о л о в ) , а з а т е м п е р е ш л а в « З е н и т » . В ф у т б о л к е с а н к т - п е т е р б у р г с к о г о к л у б а А л е к с а н д р а 7 2 р а з а в ы х о д и л а н а п о л е , с т а в т р ё х к р а т н о й ч е м п и о н к о й Р о с с и и и з а в о е в а в С у п е р к у б о к с т р а н ы » , — н а п и с а н о в з а я в л е н и и к л у б а .