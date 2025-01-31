Экс-игрок ЦСКА станет игроком медийного «СКА-Ростов»

Правый вингер Зоран Тошич перейдёт в медийный «СКА-Ростов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Тошича должны презентовать на матче Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов», который пройдёт в пятницу, 31 января.

Напомним, 37-летний вингер завершил профессиональную игровую карьеру в сентябре 2024 года. Помимо ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», Тошич выступал за «Партизан», «Кёльн», «Тобол», «Ламию» и другие команды.

«СКА-Ростов» является серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка страны 1981 года. В сезоне-2023 выступал в группе «Золото» дивизиона «Б» Второй лиги. Лишился профессионального статуса по решению владельца клуба Василия Вакуленко (Басты), которым 25 января 2024 года было заявлено о переходе команды в МФЛ.