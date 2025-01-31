«Химки» проиграли «СКА-Хабаровск»

Завершился контрольный матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и «СКА-Хабаровск». Команды играли в Белеке (Турция). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 3:2.

В составе «Химок» отличились Роберт Мехия и Антон Заболотный. За «СКА-Хабаровск» дубль оформил Артём Симонян, ещё один мяч на счету Александра Гаглоева.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «СКА-Хабаровск» находится на восьмом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 29 очков за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика» (45).