Российский тренер Сергей Юран может возглавить сборную Армении по футболу. Об этом сообщает РБ Спорт.

Источник утверждает, что в армянской федерации футбола рассматривают кандидатуру 55-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды.

Ранее Юран уже работал в Армении. В 2016 году специалист возглавлял клуб «Мика».

Юран с 1991 по 1995 год играл в Португалии — сначала в составе «Бенфики», а потом — в «Порту». За это время дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз — Кубок. После ухода из «Порту» Юран оказался в «Спартаке». Он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2001 году и начал работать тренером. Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.