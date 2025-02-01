Тренер сборной Аргентины Скалони ответил на вопрос, сыграет ли Месси на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, сможет ли Лионель Месси сыграть на ЧМ-2026.

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« С е й ч а с н е в р е м я г о в о р и т ь о б э т о м . П р а в д а в т о м , ч т о я н е с ч и т а ю э т о т в о п р о с а к т у а л ь н ы м .Лео сам знает, что лучше для его карьеры, и мы должны позволить ему принять решение в правильный момент», – приводит слова Скалони Goal.com.

Напомним, сборная Аргентины с Месси в составе выиграла два последних крупных турнира. Команда завоевала кубок чемпионата мира в Катаре в 2022 году, а также стала победительницей Кубка Америки-2024.

Лионель Месси за время профессиональной карьеры стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист планеты.