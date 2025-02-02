Неймар прокомментировал возвращение в «Сантос», сравнив трансфер со сном

Бразильский нападающий Неймар высказался о трансфере в «Сантос», воспитанником которого он является.

«Я будто нахожусь во сне и не хочу просыпаться», — написал бразилец в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее «Аль‑Хиляль» объявил о расторжении контракта с Неймаром по взаимному согласию сторон. После этого звёздный бразилец подписал контракт с «Сантосом», перейдя в клуб в качестве свободного агента.

Неймар выступал за взрослую команду «Сантоса» с 2009 по 2013 год. В течение этого времени он сыграл в 225 матчах во всех соревнованиях, забив 136 голов и сделав 64 результативные передачи. Действующий контракт игрока с бразильским клубом действителен до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара составляет € 15 млн.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: