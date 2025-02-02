Чемпион Европы Адриен Силва: «Промес подбадривает каждого в «Юнайтед» и заряжает позитивом. Настраивает команду на победу»

Полузащитник дубайского «Юнайтед» и чемпион Европы‑2016 в составе сборной Португалии Адриен Силва в эфире «Матч ТВ» заявил, что футболисты команды прогрессируют рядом с Квинси Промесом. В субботней игре 15‑го тура второго дивизиона чемпионата ОАЭ против «Масфута» (1:0) нидерландец забил победный гол. — Он показывает на поле, что у него есть талант. Когда видишь его игру, то нетрудно сразу понять, что это действительно большой игрок. Он очень сильно помогает нам. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Как человек он постоянно подбадривает каждого, заряжает позитивом и призывает сохранять его. Настраивает команду всегда только на победу, не меньше. Он постоянно говорит, что мы должны быть в таблице как можно выше, — сказал Силва в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ», Промес летом 2024 года покинул «Спартак» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Юнайтед». Ранее «Спартак» прибыл в ОАЭ на второй зимний сбор и сыграет на Winline Зимнем кубке РПЛ. В субботу «Матч ТВ» сообщал, что генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и спортивный директор Франсис Кахигао приехали на матч «Юнайтед» против «Масфута». После игры нидерландец заявил «Матч ТВ», что хочет вернуться в «Спартак». Власти Нидерландов ранее обратились к ОАЭ с просьбой экстрадировать Промеса по делу о наркотиках. Процедура все еще продолжается. В ОАЭ также ведется дело против футболиста — он не вернулся со сбора «Спартака» в Россию из‑за ДТП в Дубае и в ожидании судебного решения провел два месяца в тюрьме, а затем был выпущен под залог без возможности покидать страну. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.