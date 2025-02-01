Промес ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за клуб «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, ответил на вопрос о сроках возвращения в «Спартак». Его слова приводит «Матч ТВ».

« Н е з н а ю , б р а т , н е з н а ю . Н о я о ч е н ь х о ч у » , — з а я в и л ф у т б о л и с т , п о к и н у в ш и й м о с к о в с к у ю к о м а н д у л е т о м 2 0 2 4 - г о .

29 февраля 2024-го Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции. С сентября он играет за «Дубай Юнайтед».

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.