Антон Миранчук забил первый гол за швейцарский «Сьон»

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук забил первый гол за клуб. Россиянин отличился на 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано». Встреча проходит в эти минуты. «Сьон» выигрывает со счётом 1:0.

29-летний Антон Миранчук проводит 10-й матч в чемпионате Швейцарии. Он стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года. Ранее у полузащитника завершился срок контракта с московским «Локомотивом».

«Сьон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Команда набрала 26 очков за 20 матчей. «Лугано» располагается на первой строчке, заработав 35 очков за аналогичное количество игр.