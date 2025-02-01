Роналду сдержал обещание, которое дал российскому бойцу

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду пришел посмотреть на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) из РФ Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета). Об этом сообщили организаторы турнира в Саудовской Аравии.

« К р и ш т и а н о Р о н а л д у п р и ш е л н а с л а д и т ь с я б о я м и » , — у к а з а н о в о ф и ц и а л ь н о й г р у п п е U F C в с о ц с е т и « В К о н т а к т е » .

Противостояние Магомедова и Пэйджа заявлено главным событием турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Магомедов побывал на тренировке клуба «Аль-Наср», за который сейчас выступает Роналду. Спортсмены обменялись именными футболками и сделали совместное фото. В ходе разговора капитан сборной Португалии пообещал россиянину поболеть за него на субботнем турнире. Предположительно, в будущем нападающий станет совладельцем саудовского ФК, передает «Национальная служба новостей».