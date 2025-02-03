Стало известно, где продолжит карьеру футболист сборной России

"Ахмат" не получал зимой предложений по трансферу футболиста Садулаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в зимнюю паузу предложений по нападающему Лечи Садулаеву не приходило. Коллектив планирует продлить договор. Его слова приводит ТАСС.

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© РФК «Ахмат»
«С Лечи будет все хорошо, мы переподпишем контракт. Болельщики «Зальцбурга» просили купить Садулаева? Это же болельщики, не клуб. Предложений зимой по нему не было», заявил Айдамиров.

25-летний Садулаев провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах в текущем сезоне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

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