Стало известно, где продолжит карьеру футболист сборной России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в зимнюю паузу предложений по нападающему Лечи Садулаеву не приходило. Коллектив планирует продлить договор. Его слова приводит ТАСС.

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« С Л е ч и б у д е т в с е х о р о ш о , м ы п е р е п о д п и ш е м к о н т р а к т . Б о л е л ь щ и к и « З а л ь ц б у р г а » п р о с и л и к у п и т ь С а д у л а е в а ? Э т о ж е б о л е л ь щ и к и , н е к л у б . П р е д л о ж е н и й з и м о й п о н е м у н е б ы л о » , — з а я в и л А й д а м и р о в .

25-летний Садулаев провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах в текущем сезоне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.