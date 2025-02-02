Неймар объяснил уход из «Аль-Хиляля» и возвращение в «Сантос»

Бразильский нападающий Неймар подробно рассказал о решении покинуть саудовский «Аль-Хиляль» и перейти в «Сантос».

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« У м е н я е с т ь н е к о т о р ы е р е ш е н и я , к о т о р ы е в ы х о д я т з а р а м к и л о г и к и ф у т б о л а . И н е к о т о р ы е и з н и х в е с ь м а з н а ч и м ы . К о г д а я у б е д и л с я в н е о б х о д и м о с т и в е р н у т ь с я ? П р и з н а ю с ь , ч т о в н а ч а л е я н в а р я , н е п р е д с т а в л я л , ч т о в е р н у с ь в « С а н т о с » , н е п л а н и р о в а л у х о д и т ь и з « А л ь - Х и л я л я » . М о я с е м ь я б ы л а с ч а с т л и в а , а я п о л о н ж е л а н и е м и г р а т ь . Н о п р о и з о ш л и о б с т о я т е л ь с т в а , и м н е п р и ш л о с ь п р и н я т ь р е ш е н и е . Я н а ч а л г р у с т и т ь н а т р е н и р о в к а х , в п о в с е д н е в н о й ж и з н и , и э т о н е г а т и в н о с к а з ы в а л о с ь н а м о ё м п с и х и ч е с к о м с о с т о я н и и . П о я в и л а с ь в о з м о ж н о с т ь в е р н у т ь с я , и я н е з а д у м а л с я д в а ж д ы . Я с о о б щ и л о т ц у , ч т о х о ч у в е р н у т ь с я в « С а н т о с » , и в с ё п р о ш л о о т л и ч н о . В с е д о в о л ь н ы , я , м о я с е м ь я , а м о и д р у з ь я и п о д а в н о . Я в е р н у л с я , с о б н о в л ё н н о й э н е р г и е й » , — п р и в о д и т с л о в а Н е й м а р а G l o b o .

Неймар выступал за первую команду «Сантоса» с 2009 по 2013 год. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.