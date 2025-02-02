Глава «Динамо» рассказал, будут ли у команды трансферы на вход зимой

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, будут ли бело-голубые покупать футболистов нынешней зимой.

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« К а к м и н и м у м о д и н т р а н с ф е р н а в х о д в «Динамо» мы ещё увидим», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Динамо» встретится с «Ростовом». Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.