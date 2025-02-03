Нападающий Гарсия близок к переходу в «Спартак»

«Спартак» закрывает трансфер Леви Гарсии за 20 млн плюс бонусы. Кахигао вел переговоры с Рибальтой без посредников (Иван Карпов)
Леви Гарсия близок к переходу в «Спартак».
Спартак завершает переговоры по трансферу 27-летнего нападающего.
Как сообщает журналист Иван Карпов, российский клуб заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.
АЕК также переведет «Бейтару» три миллиона евро из этой сумму – бывшему клубу Леви Гарсии.
Контракт с игроком подпишут на 3,5 года. Отмечается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао без посредников провел переговоры с Хавьером Рибальтой.