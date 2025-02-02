Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своих футбольных достижениях.

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« Е с т ь м н о г о л ю д е й , к о т о р ы е н а п р о т я ж е н и и в с е й м о е й к а р ь е р ы г о в о р я т т о л ь к о о т о м , ч т о я е щ ё н е в ы и г р а л н и о д н о г о т р о ф е я . Б ы л о б ы н е п л о х о з а с т а в и т ь з а м о л ч а т ь н е с к о л ь к и х ч е л о в е к . А е с л и с е р ь ё з н о , я п р о с т о х о ч у п р о д о л ж а т ь д в и г а т ь с я в п е р ё д и с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я в с в о ё м д е л е . И х о ч у п о б е ж д а т ь з а с в о ю к о м а н д у и п р а з д н о в а т ь в м е с т е с н е й , к о г д а м ы д о б и в а е м с я у с п е х а » , — п р и в о д и т с л о в а К е й н а S p o r t B i l d .

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Баварию». Он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач.