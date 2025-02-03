Алаев хотел бы видеть Промеса в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил возможное возвращение нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в московский «Спартак».

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« Ч е с т н о г о в о р я , я н е з н а ю , в к а к о м с е й ч а с с т а т у с е П р о м е с . Е с л и о н р е ш и л в с е с в о и п р о б л е м ы с з а к о н о м , м н е , к о н е ч н о , х о т е л о с ь б ы в и д е т ь е г о в Р П Л . О н в н ё с о г р о м н ы й в к л а д в р а з в и т и е р о с с и й с к о г о ф у т б о л а и « С п а р т а к а » . Н о м н е б ы х о т е л о с ь , ч т о б ы с н а ч а л а о н р е ш и л в с е с в о и п р о б л е м ы с з а к о н о м » , — п р и в о д и т с л о в а А л а е в а « Р Б С п о р т » .

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.