Тарасова оценила прошедший чемпионат Европы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила технический уровень участников чемпионата Европы — 2025.

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« Н е з н а ю , п о ч е м у н е б ы л о у л ь т р а - с и . В и д и м о , н е м о г у т н а т р е н и р о в к а х , п о э т о м у н е м о г у т и н а с о р е в н о в а н и я х . М о ж е т , к т о - т о и у ч и т и х , н о п о к а э т о г о с о в с е м н е в и д н о . Т а к ч т о в ц е л о м у р о в е н ь н е с а м ы й в ы с о к и й , н а ч е м п и о н а т е Р о с с и и о н п о в ы ш е б у д е т . В с е п а д а л и к а к п о д о р в а н н ы е , к а ж д ы й в а л и л с я . А в о т ч е г о - т о о с о б е н н о г о , ч т о б ы д у х з а х в а т ы в а л о , н е п р и п о м н ю » , — п р и в о д и т с л о в а Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в женском одиночном катании на ЧЕ-2025 не было исполнено ни одного элемента ультра-си. Победитель среди мужчин Лукас Бричги выполнил всего два четверных тулупа в произвольной программе.