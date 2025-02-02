Промес хочет вернуться в Россию

Футболист сборной Нидерланд Квинси Промес заявил о том, что его главной мотивацией является возвращение в Россию.

Промес хочет вернуться в Россию
© РИА Новости

«Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака». Моей главной мотивацией является возвращение в Россию», - цитирует Промеса «Матч ТВ».

Ранее вингер посетил товарищеский матч московского «Спартака» в Дубае.

Квинси Промес выступал за «красно-белый» коллектив с 2014 по 2018 год. Всего за «Спартак» он провел 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.

В составе москвичей Квинси становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сейчас является футболистом «Юнайтед ФК».

После 18-ти туров чемпионата России «Спартак» идет на 3-ем месте турнирной таблицы с 37 очками в активе. В 19-ом туре РПЛ москвичи встретятся с «Оренбургом».

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