Промес хочет вернуться в Россию
Футболист сборной Нидерланд Квинси Промес заявил о том, что его главной мотивацией является возвращение в Россию.
«Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака». Моей главной мотивацией является возвращение в Россию», - цитирует Промеса «Матч ТВ».
Ранее вингер посетил товарищеский матч московского «Спартака» в Дубае.
Квинси Промес выступал за «красно-белый» коллектив с 2014 по 2018 год. Всего за «Спартак» он провел 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.
В составе москвичей Квинси становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Сейчас является футболистом «Юнайтед ФК».
После 18-ти туров чемпионата России «Спартак» идет на 3-ем месте турнирной таблицы с 37 очками в активе. В 19-ом туре РПЛ москвичи встретятся с «Оренбургом».