Промес хочет вернуться в Россию

Футболист сборной Нидерланд Квинси Промес заявил о том, что его главной мотивацией является возвращение в Россию.

« Х о ч у с к а з а т ь , ч т о в и ж у в а ш у п о д д е р ж к у , в и ж у , ч т о о б о м н е н е з а б ы л и . С п а с и б о . В с е з н а ю т , ч т о у м е н я х о р о ш и й к о н т а к т с б о л е л ь щ и к а м и «Спартака». Моей главной мотивацией является возвращение в Россию», - цитирует Промеса «Матч ТВ».

Ранее вингер посетил товарищеский матч московского «Спартака» в Дубае.

Квинси Промес выступал за «красно-белый» коллектив с 2014 по 2018 год. Всего за «Спартак» он провел 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.

В составе москвичей Квинси становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сейчас является футболистом «Юнайтед ФК».

После 18-ти туров чемпионата России «Спартак» идет на 3-ем месте турнирной таблицы с 37 очками в активе. В 19-ом туре РПЛ москвичи встретятся с «Оренбургом».