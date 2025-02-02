"Манчестер Сити" разгромно проиграл "Арсеналу" в 24-м туре АПЛ

Лондонский "Арсенал" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2024/25 выиграл у "Манчестер Сити" со счётом 5:1. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". В составе хозяев отличились Мартин Эдегор (2 мин.), Томас Парти (56 мин.), Майлз Льюис-Скелли (62 мин.), Кай Хаверц (76 мин.), Итан Нванери (90+3 мин.). У гостей единственный гол на 55-й минуте забил Эрлинг Холанд.

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Благодаря этой победе "Арсенал" набрал 50 очков и продолжил занимать второе место в турнирной таблице. У "Манчестер Сити" в активе осталось 41 очко, с которым команда продолжила располагаться на четвёртой строчке.

В следующем туре "Арсенал" 15 февраля на выезде сыграет против "Лестер Сити", а "Манчестер Сити" в этот же день на своём поле примет "Ньюкасл Юнайтед".