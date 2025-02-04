Экс‑тренер «Краснодара» возглавил «Аль‑Айн» из ОАЭ

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич возглавил «Аль‑Айн», сообщается на сайте клуба из ОАЭ.

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Соглашение с 47‑летним сербским специалистом рассчитано на полтора года. Ивич прибудет в ОАЭ во вторник вечером и приступит к своим обязанностям в среду. В тренерский штаб Ивича в «Аль‑Айне» вошли Милош Веселинович, Маттео Ломбардо, Николаос Аманатиоис и Кристос Келпекис.

Ивич тренировал «Краснодар» с января 2023‑го по март 2024 года. Ранее серб возглавлял тель‑авивский «Маккаби», «Уотфорд» и ПАОК.

«Аль‑Айн» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.