Слуцкий сделал признание об именах китайских футболистов

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не может произносить имена китайских футболистов своей команды.

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— В ч е м ф и ш к а с а м а я к р у т а я , в т о м , ч т о и х р е а л ь н ы е и м е н а я п р о и з н е с т и н е м о г у . И о н и м н е с с а м о г о н а ч а л а в с е д а л и н и к н е й м ы . Н а п р и м е р , к о г д а м ы п р и х о д и м н а п р е с с ‑ к о н ф е р е н ц и ю , м е н я к и т а й с к и й ж у р н а л и с т с п р а ш и в а е т : « А к а к в а м т а к о й ‑ т о ф у т б о л и с т ? » Я н е п о н и м а ю , о к о м и д е т р е ч ь . М н е п е р е в о д ч и к п е р е в о д и т : « К а к в а м Д з е ‑ Д з е ? » — с к а з а л С л у ц к и й в э ф и р е п р о г р а м м ы « Ш о у В о л и » н а т е л е к а н а л е Т Н Т .

Слуцкий в 2023 году возглавил «Шанхай Шэньхуа», с которым стал серебряным призером чемпионата Китая и выиграл Суперкубок страны. В предпоследнем туре сезона‑2024 команда Слуцкого, лидируя в турнирной таблице, сыграла вничью и пропустила вперед «Шанхай Порт».