Слуцкий сделал признание об именах китайских футболистов

Слуцкий признался, что не может выговаривать имена китайских футболистов и пользуется никнеймами
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не может произносить имена китайских футболистов своей команды.
— В чем фишка самая крутая, в том, что их реальные имена я произнести не могу. И они мне с самого начала все дали никнеймы. Например, когда мы приходим на пресс‑конференцию, меня китайский журналист спрашивает: «А как вам такой‑то футболист?» Я не понимаю, о ком идет речь. Мне переводчик переводит: «Как вам Дзе‑Дзе?» — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
Слуцкий в 2023 году возглавил «Шанхай Шэньхуа», с которым стал серебряным призером чемпионата Китая и выиграл Суперкубок страны. В предпоследнем туре сезона‑2024 команда Слуцкого, лидируя в турнирной таблице, сыграла вничью и пропустила вперед «Шанхай Порт».