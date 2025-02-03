Семшов объяснил, почему Промеса и Малкома не нужно возвращать в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением по поводу слухов о желании бразильского вингера «Аль-Хиляля» Малкома вернуться в санкт-петербургский «Зенит», а нидерландского форварда Квинси Промеса — в московский «Спартак».

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« И с т о р и я с П р о м е с о м у ж е з а к р ы т а д л я « С п а р т а к а » . Н а д о д в и г а т ь с я в п е р ё д . Д а ж е с о ч е н ь п о л е з н ы м и ф у т б о л и с т а м и к о г д а ‑ т о п р и х о д и т с я р а с с т а в а т ь с я . К в и н с и п о д д е р ж и в а е т с в я з ь с и г р о к а м и к о м а н д ы и , в и д и м о , х о ч е т в е р н у т ь с я , н о н е д у м а ю , ч т о э т о с л у ч и т с я . Р у к о в о д и т е л и « С п а р т а к а » у ж е с м о т р я т н а д р у г и х и г р о к о в . Т о ж е с а м о е с б ы в ш и м з е н и т о в ц е м М а л к о м о м . О н т о п ‑ ф у т б о л и с т , н о у ж е п р о й д е н н ы й э т а п . Е с л и м ы б у д е м в о з в р а щ а т ь о д н и х и т е х ж е и г р о к о в , у р о в е н ь ч е м п и о н а т а Р о с с и и н е в ы р а с т е т . Н у ж н ы н о в ы е П р о м е с ы и М а л к о м ы » , — с к а з а л С е м ш о в в э ф и р е « М а т ч Т В » .

Напомним, 27-летний Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. 33-летний Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, а затем снова с 2021 по 2024 год.