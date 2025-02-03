Тренеру «Балтики» понравился футболист сборной Северной Кореи

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев признался, что ему приглянулся один футболист сборной Северной Кореи. Во вторник, 4 февраля, «Балтика» проведёт товарищеский матч с национальной командой КНДР. 2 февраля Северная Корея обыграла «Тюмень» (1:0) в контрольном матче.

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« М н е п о н р а в и л с я о д и н с е в е р о к о р е й с к и й и г р о к , т а к ч т о … Б у д е м р а б о т а т ь ! Н а с к о л ь к о я з н а ю , о н и н е в ы е з ж а ю т и з с т р а н ы , н о в с ё ‑ т а к и б у д е м д у м а т ь . Е с л и б ы э т о м у ф у т б о л и с т у е щ ё п я т ь с а н т и м е т р о в р о с т а д о б а в и т ь , м н е к а ж е т с я , м ы б ы с е г о д н я в с т а л и в о к р у г п о л я и н е о т п у с т и л и е г о » , — з а я в и л Талалаев в эфире «Матч ТВ».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Мелбет Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.