Черчесов обозначил, в какой стране хотел бы поработать

Бывший главный тренер сборной Казахстана, «Легии» и «Спартака» Станислав Черчесов рассказал, где бы хотел поработать. Об уходе Черчесова из сборной Казахстана стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.

© Чемпионат.com

— У вас большой опыт и в сборных, и в клубах. Что на данный момент предпочтительнее?

— То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом, — вот что главное. Но везде требуется какое-то время.

— Приоритетное направление — Россия или заграница?

— Хотелось бы работать в своей стране или по крайней мере там, где говорят на русском, — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.