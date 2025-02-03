В РФС оценили слова УЕФА о возвращении России на международные турниры

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главы департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зорана Лаковича о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году. Его слова приводит «Чемпионат».

« З о р а н Л а к о в и ч — о т в е т с т в е н н ы й ч е л о в е к . Е с л и о н в ы х о д и т н а т р и б у н у и г о в о р и т т а к и е с л о в а … Б ы л б ы о н б е з о т в е т с т в е н н ы м ч е л о в е к о м , н е р а б о т а л б ы в У Е Ф А н а т а к о й с е р ь е з н о й д о л ж н о с т и » , — з а я в и л Д ю к о в .

Ранее Лакович выступил против отстранения россиян, а также выразил надежду на то, что клубы из России вернутся на международные турниры в 2025 году,

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.