Женская сборная России сыграет с Таиландом, Индией и Иорданией

Женская сборная России с 17 по 26 февраля проведёт учебно-тренировочный сбор в городе Аджман в ОАЭ и примет участие в трёх товарищеских матчах — с Таиландом, Индией и Иорданией. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на своём сайте.

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« 2 0 ф е в р а л я р о с с и й с к а я к о м а н д а с ы г р а е т с Т а и л а н д о м , 2 3 ф е в р а л я – с И н д и е й , а 2 6 ф е в р а л я – с И о р д а н и е й . В с е м а т ч и п р о й д у т н а с т а д и о н е H a m r i y a h C S C ( S h a r j a h , U A E ) и н а ч н у т с я в 1 9 : 0 0 п о м е с т н о м у в р е м е н и ( 1 8 : 0 0 м с к ) » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и п р е с с - с л у ж б ы РФС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В начале декабря женская сборная России обыграла Азербайджан со счётом 1:0. Товарищеская встреча прошла на тренировочной базе ФК «Сочи» в закрытом режиме.