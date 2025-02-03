Президент РПЛ рассказал, будут ли участвовать российские клубы в Суперлиге

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, возможно ли участие российских клубов в Суперлиге. В декабре прошлого года основатели Суперлиги объявили о ребрендинге турнира. В частности, увеличилось до 96 количество участников соревнования.

© Чемпионат.com

« М н е к а ж е т с я , ч т о п о к а р а н о г о в о р и т ь о С у п е р л и г е к а к о б о л ь ш о м с о р е в н о в а н и и , н а б о р н е с к о л ь к и х д о к у м е н т о в , е щ ё н у ж н о у ч и т ы в а т ь , ч т о о н и в е д у т с у д ы с У Е Ф А . Е с л и п о с т у п я т о ф и ц и а л ь н ы е д о к у м е н т ы с о ф и ц и а л ь н ы м и у с л о в и я м и , к о н е ч н о , м ы с к л у б а м и б у д е м э т о о б с у ж д а т ь . С е й ч а с м о ж е м т а к , в к о р и д о р е п о о б щ а т ь с я с к о л л е г а м и , н о д а ж е н е о б с у ж д а л о с ь . Д о э т о г о т о ж е н е о б с у ж д а л и » , — п р и в о д и т с л о в а А л а е в а Т А С С .

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».