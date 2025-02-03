«Вест Хэм» объявил о досрочном возвращении Уорд-Прауса из аренды

Лондонский «Вест Хэм» объявил о досрочном возвращении полузащитника Джеймса Уорд-Прауса из аренды. Первую половину нынешнего сезона хавбек провёл в «Ноттингем Форес».

« В е с т Х э м Ю н а й т е д » м о ж е т п о д т в е р д и т ь , ч т о Джеймс Уорд-Праус возвращается в клуб. В прошлом сезоне 30-летний игрок сборной Англии забил семь голов и сделал 11 результативных передач за «Вест Хэм». Полузащитник добавит опыта, глубины и качества в состав команды главного тренера Грэма Поттера во второй половине сезона», — сказано в сообщении пресс-службы «Вест Хэма».

В 10 матчах АПЛ за «Ноттингем» Джеймс отдал одну результативную передачу.