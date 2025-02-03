Мостовой обозначил реальный ценник Илича для «Спартака»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак». Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки может составить € 20-25 млн, однако красно-белые пытаются снизить ценник игрока в переговорах.

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« Ц е н а И л и ч а — н е в ы ш е в о с ь м и м и л л и о н о в е в р о . Я с н о ж е , ч т о 2 0 м л н е в р о з а И л и ч а – э т о в т р и - ч е т ы р е р а з а п е р е п л а т а ! К а к м о ж н о п о л у з а щ и т н и к а , к о т о р ы й д а ж е н е о с н о в н о й в с в о е й к о м а н д е , з а т а к у ю с у м м у б р а т ь ? О н д о л ж е н т о г д а п р и е х а т ь , д е с я т ь з а б и т ь и д е с я т ь о т д а т ь , н о м ы п о н и м а е м , ч т о э т о г о н е б у д е т » , — н а п и с а л Александр Мостовой в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.