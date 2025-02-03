Экс-нападающий «Милана» Андре Силва перешел в «Вердер»

Португальский нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Андре Силва, ранее выступавший за «Милан», проведёт остаток сезона-2024/2025 в аренде в «Вердере».

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« Я с н е т е р п е н и е м ж д у в о з м о ж н о с т и о к а з а т ь с я в Б р е м е н е . У « В е р д е р а » с и л ь н ы й с е з о н , и и х к о м а н д а и г р а е т в м е с т е у ж е н е с к о л ь к о л е т п о д р у к о в о д с т в о м х о р о ш е г о т р е н е р а . Я х о ч у в н е с т и с в о й в к л а д в д о с т и ж е н и е к л у б о м с в о и х ц е л е й » , — п р и в о д и т с л о в а С и л в ы п р е с с - с л у ж б а к л у б а и з Б р е м е н а н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е .

Силва стал футболистом «Лейпцига» летом 2021 года. Также португалец успел поиграть за «Порту», «Милан», «Севилья», «Айнтрахт» и «Реал Сосьедад». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5 млн.