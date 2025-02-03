Игрок «Краснодара» Са высказался о борьбе с «Зенитом» и «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос: с кем будет ключевое противостояние за чемпионство во второй части сезона Российской Премьер-Лиги – с «Зенитом» или со «Спартаком»?

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« М н е к а ж е т с я , ч т о о б е к о м а н д ы д о с т а т о ч н о х о р о ш и е , с и л ь н ы е . « З е н и т » н е с к о л ь к о л е т п о д р я д в ы и г р ы в а е т ч е м п и о н а т , м ы з н а е м о е г о с и л е . « С п а р т а к » — т о ж е о ч е н ь б о л ь ш о й к л у б с о г р о м н о й и с т о р и е й , о н и з а к о н ч и л и п е р в у ю ч а с т ь с е з о н а п о б е д н о й с е р и е й . П о э т о м у н е л ь з я в ы д е л и т ь к а к у ю - т о о д н у к о м а н д у . О б е о ч е н ь с и л ь н ы е . М н е к а ж е т с я , н а м н е л ь з я т е р я т ь ф о к у с , н у ж н о о с т а в а т ь с я с о с р е д о т о ч е н н ы м и и м е н н о н а н а ш е й к о м а н д е , н а н а ш и х и г р а х . Н а т о м , ч т о м ы д е л а е м н а п о л е , н а т е х о ш и б к а х , к о т о р ы е м ы д о п у с к а е м , п ы т а т ь с я к а ж д ы й р а з и х и с п р а в л я т ь и т о л ь к о с т а к и м п о д х о д о м п р о д в и г а т ь с я н а в е р х » , — п р и в о д и т с л о в а С а M e t a r a t i n g s .

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает «Спартак». На четвёртой строчке находится московское «Динамо» с 35 очками. На пятом месте идёт «Локомотив», также набравший 35 очков.

30-летний Са в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.